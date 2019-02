María Eugenia Vidal inauguró este miércoles obras hidráulicas en la ciudad de La Plata en un acto desarrollado en el puente de calle 12 entre 514 y 513. Se trta del ensanche y la profundización de la cuenca del Arroyo el Gato, y los derivadores de las avenidas 31 y 143.

"Cuando estaba cruzando este puente que es parte de las obras, el intendente (Julio Garro), me hizo acordar que no hacemucho tiempo atrás, en el 2015, yo estaba en un bote junto a él y los vecinos recorriendo este lugar", afirmó la Gobernadora.

La mandataria recordó el estado de la construcción y reflexionó sobre el estado en el cual se encontraba ese paso fluvial. "A quienes viven a la vera de este arroyo le dijimos que íbamos a hacer esta obra y estoy segura que muchos no me creyeron porque vieron pasar muchos gobiernos. La obra estaba parada y los fondos no estaban y porque era una obra de esas que no se ve", expresó.

Vidal precisó que "son más de 200 cuadras con conductos, entubamientos y canales que nadie ve, pero son los que hacen la diferencia cada vez que llueve". "Es lo que significa la diferencia en que el agua vaya de un cordón a otro a que tener un 1,40. como tuvieron los vecinos en 2013", precisó.

Y agregó: "Son las obras que hace que el agua escurra más rápido. Los vecinos me contaban que ese día tardaron 12 horas para que el agua bajara, con los riesgos que eso tiene de quedarse electrocutado o caerse en un pozo y tener un accidente".

Antes, Vidal compartió una reunión con su gabinete donde trataron temas de educación.