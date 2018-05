Luego de ganar las elecciones y de su sepración con el Intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, la Gobernadora María Eugenia Vidal nunca se había referido a su estado sentimental. Sin embargo, anoche volvió a hablar del tema al ser entrevistada en televisión.

Fue durante el programa "Ya somos grandes", que conduce Diego Leuco en TN, donde la mandataria respondió un pin pon de preguntas relacionadas a su vida íntima, en donde habló de "La casa de papel", los mensajes de whatsapp y de Messi, entre otros temas.

"Esta pregunta es picante: ¿Cena íntima o cerveza con amigos?" consultó el conductor, a lo que entre risas la mandataria le contestó: "Hoy es más cerveza con amigos". "¿Estás sola? te juro que tengo mensajes de amigos preguntándome si estás en pareja", indicó Leuco.

En medio de las carcajadas, la panelista Marcela Pagano irrumpió en la charla y le pidió más detalles a Vidal: "¿Estás sola o soltera?". Si bien primero la Gobernadora expresó que está "sola", luego de unos segundos aclaró: "Estoy soltera".

Más tarde, Leuco continuó: "¿Es más difícil dejar o que te dejen?". "Chicos, esta es más difícil que la anterior", se quejó María Eugenia, quien luego respondió: "Es difícil cuando te dejan". "Dejar es un momento complejo pero cuando te dejan sufrís más", concluyó.

Por último, el periodista consultó: "Los preferís con pancita o con abdominales marcados". "Tanmpoco está tan mal esa panza, pobre", respondió en alusión a una imagen de una de las pantallas. Finalmente dio su veredicto: "Si me hace reir, no me importa nada".