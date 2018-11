"No voy a ser candidata a Presidente. Lo vengo diciendo hace tres años". "Dedico las 24 horas de mi energía a la Provincia, que me necesita ahí. No hay nada para definir en el corto plazo", sentenció la mandataria provincial en declaraciones televisivas.

Desde algunos sectores (principalmente mediáticos) vienen buscando instalar a Vidal como posible postulante ante la caída en la imagen de Macri y el temor que les genera la figura de Cristina Fernández de Kirchner.

De este modo, la Gobernadora volvió a descartar que vaya por la Rosada en 2019.

Por otro lado, Vidal se refirió a la delicada situación económica que sufre el país. En ese sentido, dijo: "Quiero que la crisis termine lo antes posible y trabajamos todos los días con ese objetivo".

"Confío en que vamos a ir mejorando. Logramos que el dólar se calmara y la inflación creo que va a empezar a bajar antes de fin de año. Paso a paso vamos saliendo de esta dificultad", concluyó.