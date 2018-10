María Eugenia Vidal se refirió al discurso de Mauricio Macri en el que pronosticó que “vienen meses muy complicados”. La Gobernadora señaló que aún es “difícil” precisar cuando se producirá esa recuperación económica en la Provincia debido a que hay municipios que la crisis “impacta” de modo “distinto”.

“Es difícil decirlo, porque no es igual para todos. Ya hoy hay algunos lugares del interior que están sintiendo una mejora de expectativa. Pongo como ejemplo Mar del Plata que se prepara para una buena temporada. O el de Bahía Blanca, muy vinculada con Vaca Muerta, donde los niveles de empleo son buenos y van a ser mejores. Esa realidad seguramente es distinta a La Matanza o el sur del Conurbano, donde hay sectores mucho más afectados. Esto va a ser de a poco y antes en algunos lugares que en otro”, aseguró.

En una entrevista brindada a la agencia DIB, la mandataria afirmó que el nivel de pobreza revelado en el Conurbano bonaerense (31.9%) representa “un dolor” para el Gobierno.

“Eso más que un caldo de cultivo es un dolor. El Conurbano siempre fue más pobre y la provincia es la que más pobres tiene en el país. Eso duele, interpela y ocupa. Estar más cerca de quienes más lo necesitan ha sido mi principal ocupación y lo seguirá siendo, no solamente de acá a diciembre para evitar una situación de desborde social”, expresó.

Por su parte, Vidal planteó que no está precisado el monto final del ajuste que se trasladará de Nación a la Provincia, mientras que confirmó el traspaso de distintos servicios de la órbita nacional al Estado bonaerense.