Las dos mujeres que increparon y agredieron al intendente de Salto en la municipalidad local fueron detenidas y prestarían declaración en el juzgado de Mercedes este viernes.

"Iba del despacho mío a Tesorería a firmar un cheque y se me aparecieron. Me cagaron a palos. Me pegaron tres o cuatro trompadas, y una patada que me metieron media zapatilla en el culo", le dijo el jefe comunal a DIB.

El porqué de la agresión de las mujeres al jefe comunal no está aun claro, aunque sería de índole político. Cabe resaltar que la embestida se dio un día después de la apertura de sesiones del Concejo Deliberante donde hubo agresivos cruces entre militantes del peronismo y de Cambiemos.