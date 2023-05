Es sabido que un político en campaña se anima a muchas cosas, y lo que ya se convirtió en un clásico son los famosos jingles que lanzan en sus redes para convertir su nombre en marca registrada.

El último lanzamiento fue el del Diputado Martín Tetaz que reversionó "Another One Bites the Dust" de Queen para crear un estribillo con su nombre.

Pero antes hubo otros.

María Laura Paz Posse se postula para concejal de Yerba Buena, en Tucumán, y lanzó un pegadizo tema

La candidata de las líneas de Juan Manzur utilizó la melodía de "Desconocidos" de Mau y Ricky Montaner para adaptarla a sus propuestas

Griselda Galleguillos es candidata a diputada y se animó a cantar en su spot de campaña

Para ello decidió reversionar la Music Sessions #53 y, en vez de dedicárselo a Piqué como Shakira, se lo dedicó al gobernador salteño, Gustavo Sáenz bajo el título "Pa chantas como tu"

Otro de los casos fue el de Patricia Cubría, pareja de Emilio Pérsico, quien busca quedarse con la intendencia del municipio más populoso de la provincia de Buenos Aires. Para ello protagonizó el video dde "Llorá Espinoza"

El siguiente no es un hit de campaña, pero es un video un tanto bizarro: El diputado Dario Lipovetzky pasado por agua.

Si bien su objetivo fue denunciar el agua que sale del Teatro Argentino mientras los recursos se utilizan para otras cosas, lo viral fue por su rol en el video: ponerse al lado del agua mientras doblaba un auto para terminar empapado