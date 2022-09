La conductora Mirta Legrand regresa el 17 de septiembre a la TV pero antes dejó algunas declaraciones políticas en un programa de TN. Anticipó su voto y aseguró que no invitaría al programa al actual presidente.

A Legrand le preguntaron: "Si tuvieras que decidir vos quién es el candidato a presidente de la oposición para 2023 y tuvieras tres opciones, Macri, Larreta o Bullrich...". La "Chiqui" dio su respuesta: "Bullrich".

Sobre su negativa a invitar al programa al presidente contó: “Cuando empecé el ciclo que terminó hace dos años y pico, yo misma lo llamé (a Alberto Fernández) para invitarlo y me dijo ‘Mirtha, espéreme un poco’. Lo noté dudoso, me di cuenta que no quería venir”.

Ante la pregunta sobre si ahora lo invitaría dijo que “no”.

También se refirió al atentado sufrido por la vicepresidenta. “Yo estaba viendo televisión y vi a la persona cuando apuntaba. Ella se agachó a levantar algo del suelo y se fue sonriendo, creo que no se dio cuenta. Fue terrible para ella, un horror, y no se sabe por qué. Es ridículo lo que está pasando, pero pasó”.

"Quiero que se tranquilice, que haya paz, orden, que nos queramos un poco más aunque el otro opine distinto. Percibo que el que no opina como vos te odia, te destruye, te hace daño. ¡Déjenme pensar como yo quiero! No se ofendan, la televisión también es un poco responsable y yo también me incluyo”, cerró.