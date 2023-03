Walter Festa habló de su vínculo con una de las participantes que más polémica despierta dentro de Gran Hermano, y manifestó que la ex diputada kirchnerista, Romina Uhrig, volvería a la política si se lo pidiera la Vicepresidenta. "Es la única que puede escuchar”.

En diálogo con Argenzuela, por C5N, Festa también expresó que tanto él como Romina: "Tenemos relación con Cristina Kirchner. Ella es la clave para volver a la política", aunque aclaró que, "habría que preguntarle a Romina si quiere ser intendenta”.

“La decisión que tomamos en su momento era alejarnos de la política. A la única persona que puede escuchar, aparte de mí, es que haya un pedido de Cristina. Romina no tiene intenciones de seguir en la política, se metió en este ámbito para hacer una carrera que no tiene nada que ver con la política", manifestó Festa.

En tanto, sobre el motivo acerca de la desvinculación de la expareja de la política, quien fue intendente de Moreno afirmó: "Decidimos alejarnos de la política por todo lo que nos pasó. Nos siguen castigando con muchas injusticias. Soy feliz haciendo lo que hago".

En la entrevista, Festa también se dio un tiempo para analizar la gestión actual de Gobierno y señaló que "Alberto Fernández hizo lo que pudo, con dos años de pandemia es complicado. Espero que tengamos la madurez para organizarnos y poder ganar. No quiero que gobierne Macri ni ninguno de ellos", señaló.

En esa línea, expresó que "Wado de Pedro, Scioli y Massa serían buenos candidatos”, al tiempo que remarcó que, “ Me gustaría que sea Cristina". Y agregó: "Goberné en la época de Macri y lo padecí, lo sufrimos mucho. Me tuve que bancar todo en contra. Eso no quiero que vuelva".

Festa se refirió al ingreso de las hijas de la pareja a la casa de Gran Hermano, en lo que fue un emotivo momento para el reality: "Fue un día muy emotivo y lindo. Hemos charlado antes que iban a visitar a su mamá. Fue duro cuando volvieron porque de entrada estuvo la emoción, la expectativa".

También recordó que, "cuando Romina se anotó, estábamos juntos en pareja todavía. Yo la acompañé como lo hizo ella cuando yo fui intendente. Contaba con nosotros. En ese momento era un sueño inscribirse en Gran Hermano y esperar. A medida de que iba avanzando, nos fuimos poniendo más contentos".

Para finalizar, señaló que "Romina tiene un apoyo importante por lo que se ve. La familia de Romina la acompaña y la bancó. Son de fierro. Entró a Gran Hermano con una crisis muy fuerte. Hay que entenderla".