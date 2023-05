El intendente de Tigre, Julio Zamora, reiteró sus intenciones de buscar la reelección en su distrito y en medio de la interna con el Frente Renovador de Sergio Massa y su esposa Malena Galmarini -quien será candidata a jefa comunal este año-, no descartó ir por fuera del Frente de Todos en caso de que el oficialismo no logre alcanzar un acuerdo por las candidaturas.

"El peronismo se está sacando la banda de los ojos con respecto a algunos dirigentes que tenemos dentro de lo que es el Frente de Todos. Y creo que no hay más lugar para que los candidatos se elijan en una cabina telefónica. Debemos abrirnos, proponer cada uno sus candidatos y que sea la gente la que elija", dijo Zamora al programa GBA por canal Somos.

Zamora recordó que su distanciamiento con Massa nació en 2015: "La génesis de la división tiene que ver con un camino que tomó el entonces Frente Renovador en esas elecciones, cuando en el balotaje entre Macri y Scioli, por omisión, Massa apoyó y fue funcional al triunfo de Macri. A partir de ese momento, nosotros decidimos tomar otro camino", reveló.

"Hay diferencias de conceptos y de cómo entendemos la política. Mi genealogía tiene que ver con el peronismo, Sergio expresa otros valores que yo los respeto mucho, pero que no los comparto. La principal diferencias es que no compartimos su concepción de poder. Nosotros en cambio tenemos una vocación de servicio en la política", dijo al periodista Mariano Roa.

Por último, recordó cuando el massismo "no lo dejaba" competir en 2019. "Fue luego del acuerdo entre Cristina y Massa. Yo hablé en su momento con el presidente Alberto Fernández y me garantizó que nos daban la boleta larga. El Frente Renovador nos querían dar un boletito de colectivo para jugar dentro de la interna y no era justo, queríamos igualdad de condiciones".