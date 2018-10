Gustavo Torres circulaba el domingo por la noche junto a su mamá por el kilómetro 84 del carril Rosario-Buenos Aires a la altura de Zárate y chocó a un ladrón, de 22 años, que le arrojó piedras para frenarlo y robarle. Cuando intentó socorrerlo, sus cómplices lo apuñalaron.

El malviviente falleció en el acto mientras que el sujeto de 43 años pudo escapar de la zona hasta que fue asistido por una ambulancia. Luego, fue trasladado al Hospital Municipal San José de Campana donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece estable en terapia intensiva. El hecho se produjo alrededor de las 22.00 y el herido es oriundo de San Pedro y encargado de una estancia.

En el nosocomio, Torres fue intervenido quirúrgicamente de urgencia por las lesiones sufridas en la zona abdominal y permanece estable. El delincuente que atropelló, por su parte, falleció en el acto cuando fue embestido por Torres, en el momento en que intentaba detener su vehículo para robarle.

En inmediaciones del lugar del suceso, la Policía rastrilló y encontró escondido en los pastizales a un menor de 16 años, sobrino del ladrón fallecido, quien tenía una cuchilla con sangre, que sería con la que apuñaló a Torres.

Al parecer y según comentarios de usuarios esta no sería la primera vez que se produce un hecho de la modalidad de robo con piedras en la ruta. Al menos tres personas aseguraron ser víctimas de grupos de delincuentes en esa vía, tal como el caso referido de este domingo.

"A mí me pasó hace 3 meses me salvé de milagro. Andan de 3 o 4", cuenta una víctima. En tanto que otra aseguró: "Doy fe que esto no es de ahora, está pasando hace rato. Yo también fui víctima sobre la ruta 6 entre Zárate y Campana".