Adrián Urreli
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Daniela Reich, nueva presidenta del PRO bonaerense: "El objetivo es retomar nuestro gobierno en la Provincia"
El PRO bonaerense anunció que la senadora Daniela Reich reemplazará a Jorge Macri en la presidencia del espacio
Larreta junto a la Mesa Política del PRO bonaerense: Apoyó posibles listas únicas en las intendencias propias
Quiénes son los diputados bonaerenses que se reunieron con Mauricio Macri y pidieron "segundo tiempo"
Legislatura bonaerense: Quiénes son los diputados y senadores provinciales que dejan su banca en diciembre
Cierre de listas PASO 2021: Quiénes son los candidatos a diputados bonaerenses por la Tercera Sección
Urreli: "La Provincia debe confiar en la infraestructura sanitaria de los municipios para acelerar la vacunación"
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