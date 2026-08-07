Salud
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Kreplak contra Milei: "Ya vimos cuál es el resultado de este modelo, menos salud para millones de argentinos"
Punta Indio: confirman 18 casos de triquinosis, un internado y vinculan el brote a chacinados de faena casera
Brown: Municipio articuló donaciones del Parque Industrial para mejorar la infraestructura del Hospital Lucio Meléndez
"Modelo de acompañamiento": Kicillof inauguró la nueva guardia de Salud Mental del Hospital Alejandro Korn
Bianco cruzó a Romo por el proyecto para arancelar salud y universidad a extranjeros: "Que devuelvan los $26,7 billones"
Nuevo caso de hantavirus en Tres Arroyos: un trabajador rural permanece internado en terapia intensiva
Kicillof inicia la semana con una inauguración en el Hospital Alejandro Korn y define el resto de su agenda
Kreplak rechazó arancelar la atención en hospitales a extranjeros y habló de "nulo impacto" en lo económico
"No le importó exponerse, quiso ayudar a otros": el detrás de escena de la decisión de Nebot de hablar sobre adicciones
Triquinosis: investigan un brote en la Unidad Penitenciaria 49 de Junín y ya son 25 los casos sospechosos en Lincoln
Malvinas Argentinas fue elegida referencia para la realización de prácticas del Curso Avanzado de Cirugía Bariátrica
Perdió Argentina y quedó el vacío: una psicóloga explica cómo atravesar el bajón emocional tras la final del Mundial
El radical Abad denunció la situación de IOMA en el Senado: "Cuando colapsa, también lo hace todo el sistema de salud"
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