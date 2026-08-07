Política
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Ley de Tierras: La Liga de Intendentes de la Provincia participó de la movilización en defensa de la soberanía argentina
El radical bonaerense Abad se pronunció en contra de la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada
Kicillof en la marcha contra el proyecto de ley de Inviolabilidad privada: "A Milei se le cayó la careta de outsider"
Marcha contra Inviolabilidad de la Propiedad Privada: Intendente bonaerense encabezó la columna del Frente Renovador
El PRO denunció que desplazaron a una consejera escolar tras reclamar por el estado de las escuelas en Villa Gesell
Bullrich defendió la Ley de Propiedad Privada: "Se acabó la Argentina donde el usurpador tenía más derechos"
Mónica Schlotthauer destacó la caída del capítulo de tierras antes de la marcha contra la Ley de Propiedad Privada
Katopodis denunció dichos contra el Conurbano en Carajo, el "6-7-8 de Milei": "No se puede decir y hacer cualquier cosa"
La senadora Di Tullio sostuvo que la discusión por la Ley de Propiedad Privada debe volver a comisión
Qué gremios marchan al Congreso contra la Ley de Propiedad Privada pese al retiro del capítulo de tierras
Ley de Propiedad Privada: Di Tullio pidió apartar a Benegas Lynch del debate por un supuesto conflicto de intereses
Polémica en el Senado: cuestionan a Joaquín Benegas Lynch por tener una empresa vinculada al negocio de tierras
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