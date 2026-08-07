Información General

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Qué gremios marchan al Congreso contra la Ley de Propiedad Privada pese al retiro del capítulo de tierras
Ley de Propiedad Privada: Di Tullio pidió apartar a Benegas Lynch del debate por un supuesto conflicto de intereses
Polémica en el Senado: cuestionan a Joaquín Benegas Lynch por tener una empresa vinculada al negocio de tierras
Una diputada bonaerense pidió que la Legislatura acompañe la marcha contra la Ley de Propiedad Privada
Ley de Propiedad Privada: el Senado debate un proyecto clave del Gobierno en una jornada de alta tensión política
Bausili se ausentó durante la intervención de Julia Strada y la diputada lo acusó de evitar responder sus preguntas
Alerta por tormentas y fuertes vientos en la Provincia: qué se espera del clima para lo que resta del jueves
Quién era Pablo Balario, el periodista que murió al aire durante el estreno de su nuevo programa en Sierra de la Ventana
Una vecina de General Madariaga cayó en una falsa promoción de SHEIN por Facebook y le robaron casi $4 millones
"¿Tienen partido de pádel?": Castagneto lanzó una chicana en Diputados y Benegas Lynch habló de una "tribu de salvajes"
La visita del Papa también dejó lugar para la grieta: el Gobierno evitó responder cómo coordinará con Kicillof
Balbín convoca al radicalismo bonaerense en un acto con fuerte mensaje electoral contra la gestión de Kicillof
ARBA: este jueves vence el plazo para pagar con 10% de descuento la cuarta cuota del Inmobiliario Urbano
Luján volverá a recibir a un Papa tras 44 años: el antecedente de Juan Pablo II y el colectivo que pasó a la historia
Luján recibirá al papa León XIV en noviembre: será la primera visita de un Pontífice a la Basílica en más de 40 años
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