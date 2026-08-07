Gremiales
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Paro de prácticos: Se abrió una mesa de diálogo, acuerdan rebaja de tarifas y revisar el decreto del Gobierno
SUTEBA Multicolor mantiene el paro docente en Provincia: "Que sea el comienzo de un plan de lucha" dijo González Seligra
Contra decreto del Gobierno: Por un paro de prácticos, se paralizaron los principales puertos de la Provincia y el país
Paro Nacional Docente: "Es anticonstitucional declarar la esencialidad de la educación”, dijeron desde Suteba
El Gobierno advirtió que sancionará a los gremios docentes si el paro no garantiza el 75% de las clases
El Gobierno advierte que el paro docente debe garantizar un 75% de clases y podría aplicar sanciones
Peligra el regreso a clases: La CTERA convocó a un paro docente en todo el país para el lunes 3 de agosto
Comenzaron los despidos en la cerealera 3 Arroyos de Pilar y temen nuevas desvinculaciones en las próximas semanas
ATE define este lunes si convoca a un nuevo paro nacional de estatales para la primera semana de agosto
Necochea: aseguran que 3.200 personas dejarán de cobrar Volver al Trabajo y advierten un fuerte impacto económico
Caos en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires: incidentes en Puente Pueyrredón y cortes en otros puntos del Conurbano
Los jubilados marchan contra el ajuste de Milei escoltados por la CGT, la CTA y movimientos sociales
Detectaron graves irregularidades laborales y viviendas indignas en un establecimiento rural de Coronel Pringles
Caravana de trabajadores de Fate a La Plata: Se movilizaron a la Gobernación para exigir una audiencia con Kicillof
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