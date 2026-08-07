La Noticia 1

Ley de inviolabilidad de la propiedad privada: Tras eliminar capítulos polémicos, el Senado aprobó el proyecto de Milei
Ley de inviolabilidad de la propiedad privada: De qué se trata el proyecto de desalojo “exprés” que obtuvo media sanción
Ley de Propiedad Privada: cómo votaron los tres senadores que representan a la provincia de Buenos Aires
"No es el mejor día para conocer la plaza": alumnos de Campana visitaron el Congreso el día después de los incidentes
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7 ago. 202608:54Chacabuco: Bianco y Golía entregaron computadoras a estudiantes e inauguraron equipamiento del Centro UniversitarioEl Ministro de Gobierno bonaerense y el Intendente local encabezaron este jueves una agenda de trabajo con eje en la entrega de computadoras a estudiantes de escuelas secundarias y la puesta en marcha del equipamiento del Centro Universitario. 7 ago. 202603:39Ecuador: Milei y Noboa sellaron acuerdos en comercio, defensa y justiciaLos presidentes encabezaron este jueves en Quito la firma de una serie de pactos bilaterales con los que Argentina y Ecuador buscan fortalecer su relación estratégica en áreas como “comercio, defensa, justicia, transporte aéreo y energía”. 7 ago. 202603:13Ley de Tierras: La Liga de Intendentes de la Provincia participó de la movilización en defensa de la soberanía argentinaLos jefes municipales bonaerenses marcharon frente al Congreso de la Nación en defensa de la soberanía, los recursos estratégicos y el futuro de la Argentina, reafirmando su compromiso con un proyecto de país basado en la producción, el trabajo, el federalismo y el desarrollo nacional. 6 ago. 202623:55Incidentes y represión frente al Congreso durante el debate de Inviolabilidad de Propiedad PrivadaLas fuerzas de seguridad reprimieron con gas pimienta y camiones hidrantes. Los manifestantes marcharon al Palacio Legislativo mientras el Senado debate el proyecto de Ley. Al menos una decena de detenidos.
Mónica Schlotthauer destacó la caída del capítulo de tierras antes de la marcha contra la Ley de Propiedad Privada
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