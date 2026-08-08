Agustín Simone
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La Provincia entregó 144 escrituras en Tordillo y Pila en el marco del Programa "Mi Escritura, Mi Casa"
Kicillof entregó viviendas en Tordillo: “Hemos dejado atrás el ajuste para seguir avanzando y cumpliendo derechos”
Construirán viviendas en predio histórico de Tandil que fue expropiado por Perón y usado por la dictadura militar
Carlos Casares: Doscientas familias tendrán una casa propia, destacó el ministro de Hábitat bonaerense
Kicillof y distintos funcionarios bonaerenses celebraron el triunfo de Lula en Brasil: "Ahora sí, se hizo justicia"
Atentado a Cristina Kirchner: En la Provincia, los ministros de Kicillof repudiaron el ataque a la vicepresidenta
Créditos para refaccionar viviendas en la Provincia: “Hay 60.000 inscriptos y más de 300.000 ingresos a la página”
Kicillof en Benito Juárez: Entregan 40 viviendas y les otorgan cuadros y libros a los nuevos propietarios
Buenos Aires CREA: Junto a Kicillof, municipios del conurbano adhirieron al programa de créditos para viviendas
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