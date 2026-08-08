Agustina Vila
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Quilmes: Provincia suscribió un convenio para la construcción de un edificio de enseñanza superior en San Francisco Solano
Presencialidad educativa en Provincia: Flexibilizaciones en el uso de barbijos y ante casos sospechosos
Kicillof inauguró una escuela que se había incendiado en Malvinas Argentinas: "La educación pública volvió a ser un eje"
"No había que invertir en asesores ecuatorianos sino en educación”, lanzó Kicillof hacia la oposición
Tres anuncios de Kicillof: Segunda dosis libre para mayores de 50, vuelven los comedores escolares y refuerzo de clases
Clases: Provincia anunció las medidas para cumplir con la "presencialidad plena y cuidada" desde el 1 de septiembre
Clases presenciales en Provincia: Las escuelas se reorganizarán el lunes 14 y martes 15 de junio y convocarán el 16
Educación: Agustina Vila y Otermín se reunieron con concejales en el Foro Legislativo del Frente de Todos
Segunda Ola Covid: Cómo continúan las clases en la Provincia, donde 88 municipios mantienen la presencialidad
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