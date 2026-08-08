Alberto Gelené
Ordenar por:
Elecciones Generales 2023: En la Quinta, JxC busca consolidar su hegemonía pero Pulti quiere volver a ser el más votado
Desde Las Flores, el intendente Gelené llenó de elogios a Sergio Massa: "Hace 20 años tiene diálogo con el campo"
Kicillof en Las Flores: Junto a Katopodis, dieron inicio a las obras para la autopista sobre la Ruta Nacional 3
Intendentes del Frente de Todos de la Quinta Sección respaldaron a Batakis como nueva ministra de Economía
Elecciones Generales 2021: En la Quinta Sección Electoral, Juntos busca ratificar la paliza que le dio al Frente de Todos en las PASO
Cierre de listas PASO 2021: Quiénes son todos los candidatos a senadores bonaerenses por la Quinta Sección
Elecciones PASO 2021: Quiénes son los 10 intendentes que buscan acceder a una banca en la Legislatura bonaerense
El Intendente interino de Las Flores, Fabián Blanstein, vuelve a la actividad tras recuperarse de coronavirus
Página 1 de 2