Alejandro Granados
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Los más votados de la Provincia: 6 candidatos a intendente de UxP y 2 de JxC lograron más del 60% del respaldo electoral
Elecciones Generales 2023: La Tercera elige intendentes y senadores y busca subir a Massa al balotaje
Elecciones PASO 2023: En Ezeiza, Granados "el heredero" se alzó con 52,5% para seguir en el gobierno
Quiénes son los tres hijos de intendentes que se presentan como precandidatos para suceder a sus padres
Wado de Pedro en Ezeiza con el traje de candidato: “vamos a construir otra vez una Argentina productiva"
Quiénes son los intendentes bonaerenses que se reunieron anoche con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos
El increíble "dream team" que armó para este 2023 Tristán Suárez, el equipo apadrinado por el Intendente de Ezeiza
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