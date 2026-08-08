Alfredo Fisher
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Elecciones Generales 2023: La Sexta Sección es territorio de JxC pero en Bahía Blanca acecha el liberalismo
Eleccion PASO 2023 en Laprida: "Pichi" Fischer de UxP arrasó y sueña con el regreso a la intendencia
Sexta sección: Fisher y Pellitta, dos históricos ex jefes comunales que vuelven a competir en Lamadrid y Laprida
Reunión de intendentes por vuelta del tren: Nuevo intento para reactivar el ramal ferroviario vía Pringles
Declaran a la ciudad de Laprida como "capital del reciclaje" e incluyen su fiesta provincial al calendario turístico
PJ Bonaerense: El peronismo de la sexta sección apoyó a Máximo Kirchner como nuevo presidente partidario
Legislatura bonaerense: El Senado ratificó sus autoridades de cara a la Apertura de sesiones ordinarias
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