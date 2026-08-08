Alfredo Ricardo Erardo Farías
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Quiénes son los tres precandidatos a intendente de Tordillo, el municipio menos poblado de la Provincia
La Provincia entregó 144 escrituras en Tordillo y Pila en el marco del Programa "Mi Escritura, Mi Casa"
Kicillof entregó viviendas en Tordillo: “Hemos dejado atrás el ajuste para seguir avanzando y cumpliendo derechos”
Cambios en Tordillo: Un concejal del FdT se sumó al gabinete del Intendente Farías y ya asumió su reemplazante
Intendentes del Frente de Todos de la Quinta Sección respaldaron a Batakis como nueva ministra de Economía
Otro intendente al gobierno bonaerense: Olivera, de Tordillo, es el nuevo presidente de la Autoridad del Agua
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