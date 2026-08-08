Aníbal Domingo Fernández
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Ofrecen una de recompensa de 4 millones de pesos para quien brinde información sobre Guazzora, prófugo hace dos meses
"Son actos delictivos para generar conflicto; no fueron saqueos", dijo Aníbal Fernández sobre los robos a supermercados
Elecciones 2023: Tolosa Paz coqueteó con lanzarse en Provincia en un acto con ministros "albertistas"
Aníbal Fernández lanzó la Gendarmería a los colectivos e implementó un cuestionado método de Patricia Bullrich
Aníbal Fernández sigue avanzando sobre Berni y ahora creó el "Comando Unificado Conurbano": De qué se trata
Kicillof: "Todavía no mandaron los seis mil gendarmes que pedimos", dijo en medio de polémica Nación - Provincia
Aníbal respondió a las críticas de Kicillof por el envío de gendarmes a Provincia: "Si ven otro canal no tengo la culpa"
Otro operativo de seguridad en la Provincia: Senadores de Juntos proponen “anillos antidrogas” en los puertos
Aníbal Fernández en Diputados: anunció "inminente" puesta en marcha de un comando unificado en el conurbano
Tras el crimen de la policía de Almirante Brown, Aníbal Fernández confirmó el ingreso al país de las pistolas Taser
"Berni no organizó nada", dijo Aníbal Fernández y reavivó la interna del FdT tras los festejos de la Selección Argentina
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