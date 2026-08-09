Camila Crescimbeni
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La diputada que perdió a uno de sus hijos fue al recinto con su otro bebé y al borde del llanto defendió la ley Johana
La diputada Crescimbeni rompió en llanto en plena sesión: "Perdió un hijo, tiene otro internado y vino a cumplir su función"
Ritondo, el primero en lanzar un spot de campaña: Va por la Provincia y presentó un equipo con vidalistas y PRO
Aborto: "Mis papás fueron libres de elegir", recordó diputada Crescimbeni para reclamar la legalización
Ley Yolanda: "Intentamos expandir la conciencia ambiental en todos los decisores de políticas públicas", afirmó su autora
Medio Ambiente: Aprobaron la “Ley Yolanda” para la formación integral de todos los empleados públicos
Seguilo en vivo: La Ministra de Mujeres, Género y Diversidad expone en Diputados por videoconferencia
Mario Cafiero brinda su informe ante Diputados: Será el noveno funcionario que expone por videoconferencia
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