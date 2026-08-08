Carla Vizzotti
Ordenar por:
Luján: Alberto Fernández anuncia obra de barrio inclusivo para personas con problemática de salud mental
Axel Kicillof desde Pilar: “La oposición prometió cambiar los globitos de colores por cartuchos de dinamita”
Desde Juntos criticaron el homenaje a Ginés González García: "Montó un Vacunatorio VIP para amigos mientras se morían jubilados y médicos"
San Miguel: Murió el nene que aparece en la campaña de vacunación y denuncian "abandono" de un hospital público
Campaña sobre drogas en Morón: “El objetivo no es estimular el consumo”, dijo Vizzotti y ejemplificó con Suiza
Tras el escándalo de los hisopados VIP: Adrián Tarditti es el nuevo director ejecutivo del Hospital Posadas
El Gobierno determinó nuevas recomendaciones de cuidado por el Covid-19: Quedó eliminado el distanciamiento social
Pergamino: Anunciaron la construcción de una planta multiplataforma de vacunas en el Instituto Maiztegui
Vacuna antigripal 2022 en provincia: "Es fundamental que los grupos de riesgo estén vacunados", dijo Kicillof
Se confirmó: Exceptúan del aislamiento a contactos estrechos que tengan el esquema completo de vacunación
Página 1 de 5