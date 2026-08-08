Carlos Martín Ferraris
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Elecciones PASO 2023: La Cuarta Sección Electoral vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
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Vacunación en Alem: Casi todos los mayores a 18 están inscriptos y "en breve" esa población tendrá al menos una dosis
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Leandro N. Alem: El intendente Ferraris justificó por qué se vacunó su esposa en medio de la apertura de sesiones
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