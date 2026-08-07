Cecilia Comerio
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Kicillof en San Nicolás: "Cuando la patria está en peligro, debemos defender la salud y la educación pública"
San Nicolás: Suspendieron en forma preventiva al concejal Maximiliano Cabaleyro quien está detenido desde 2022
Elecciones 2023 San Nicolás: Cecilia Comerio será una vez más la precandidata a intendente del peronismo
San Nicolás: Concejales del Frente de Todos votaron en contra de "la privatización del cementerio local"
Pedido de detención a sindicalistas: Concejal de San Nicolás respaldó a Cabaleyro y cuestionó a la Justicia
Elecciones Generales 2021: La segunda sección elige diputados y el Frente de Todos busca revertir la diferencia
Elecciones PASO 2021: Todos los precandidatos a diputados y concejales por la Segunda Sección Electoral
Puertos conectados: Comerio y Salazar se reunieron para fortalecer la relación entre San Nicolás y San Pedro
El concejal nicoleño Germán Jaime respondió a las acusaciones de la diputada Mónica Frade: "Sólo busca difamar"
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