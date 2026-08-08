Cecilia Moreau
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Cecilia Moreau instó a la “unidad nacional para que el bienestar de los argentinos sea el objetivo más importante”
Kicillof en Morón: "Que nuestro pueblo tome dimensión de los riesgos de una derecha que viene por los derechos"
El bahiense Abel Pintos recibió el máximo galardón de Diputados tras haber donado las regalías de su último disco
Massa participó de la inauguración de un espacio recreativo en Quilmes: “Vamos a defender los clubes de barrio", dijo Mayra Mendoza
Cecilia Moreau expresó su orgullo por la fórmula Massa-Rossi y llamó a trabajar por la unidad del peronismo
Insólito: Cecilia Moreau acusó de evadir millones de dólares a Aracre, que fue funcionario de su gobierno hasta el mes pasado
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