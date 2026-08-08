Cecilio Salazar
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Lo que no se vio del acto de Kicillof por el Día de la Soberanía: las claves políticas y todo el color de la militancia
"Es con Axel": el fuerte mensaje del intendente de San Pedro junto a Kicillof en el acto por el Día de la Soberanía
Mal momento para un ministro de Kicillof en San Pedro: funcionario municipal agredió al Presidente de la Sociedad Rural
En un municipio bonaerense los concejales de UxP adhirieron al paro, faltaron al HCD y tuvieron que levantar la sesión
Elecciones PASO 2023: En San Pedro, Cecilio Salazar es el candidato más votado, pero Juntos la fuerza ganadora
El intendente de San Pedro cruzó a Ansaloni: “Es un personaje nefasto que está buscando fueros porque va a ser procesado”
Cierre de locos en San Pedro: De intendente leal a Kicillof a precandidato de Milei para enfrentar a su propio padre
Tras pasar por JxC y el FdT, el Partido FE nacional se sumó a Milei y estalló la guerra con la conducción bonaerense
“Me clavó un puñal en la espalda”, dijo Ramón Salazar y el padre lo invitó a formar parte del Gabinete
Cecilio Salazar vuelve a la intendencia de San Pedro tras un año y cuatro meses en los que gobernó su hijo Ramón
Otro intendente sin reelección, al gabinete nacional: Cecilio Salazar, de San Pedro, va a Transporte y lo reemplaza su hijo
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