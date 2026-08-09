Damián Gabriel Selci
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Mayra Mendoza, segundo mandato en Quilmes: Pidió el apoyo del gobierno nacional para terminar dos pasos bajo nivel
Tras perder en Hurlingham, Zabaleta dijo que se pondrá un taller mecánico y prometió una transición ordenada con Selci
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Máximo Kirchner en Hurlingham: Apoyo a su candidato en internas, pedido a Cristina y palo al presidente
Sigue la guerra del Frente de Todos en Hurlingham: Ahora La Cámpora escrachó en video a Zabaleta y le pidió "paz"
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