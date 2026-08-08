Daniel Ángel Stadnik
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Suma fija: 58 municipios recibirán de la Provincia una asistencia especial para poder pagar el bono anunciado por Massa
Elecciones PASO 2023: La Cuarta Sección Electoral vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
Se acerca el cierre de listas: Grupo de intendentes bonaerenses de UxP reafirman su pedido para la reelección de Kicillof
Desde Carlos Casares, el intendente Daniel Stadnik llenó de flores a Massa y Kicillof: "Están cerca de la gente"
El "regalito de Navidad" de Stadnik para los productores de Carlos Casares: Les aumentó 134% la tasa vial rural
Carlos Casares: Doscientas familias tendrán una casa propia, destacó el ministro de Hábitat bonaerense
Quién es Mariana Núñez, la primera intendenta de Carlos Casares que reemplazó a Daniel Stadnik por 4 días
Más de 20 intendentes firman convenios con Kicillof para garantizar derechos de la infancias y adolescencias
El pueblo de Moctezuma, en vilo por el conflicto de una pyme láctea: Allí trabajan 46 de sus 450 habitantes
Medidas por Emergencia hídrica en Provincia: Reunión de Kicillof e intendentes de Casares, Bolívar y Pehuajó
Con el foco en el campo, Insaurralde recorrió Carlos Casares y Pehuajó junto a Nardini y Álvarez Rodríguez
Stadnik asumió como intendente de Carlos Casares: "Estos dos años la gestión seguirá siendo la misma"
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