Daniel Fernando Arroyo
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Daniel Arroyo aseguró que "el Frente de Todos sigue unido" pero admitió que "tenemos miradas distintas"
Daniel Arroyo dijo que "la situación está mejor" pero admitió que "hay que controlar el precio de los alimentos"
Los 15 Diputados del oficialismo que van al Congreso: La legisladora más joven de la cámara, la primera intendenta de Lavalle, sindicalismo y más
Todos contra todos: El pasado de los nuevos ministros, otro dolor de cabeza para el Gobierno de Alberto Fernández
Elecciones PASO 2021: Todos los precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires
El Concejo Deliberante de Hurlingham votó la licencia de Juan Zabaleta y nombró a sus nuevas autoridades
Arroyo dijo que su salida de Desarrollo Social "no es traumática": "Cuando el presidente lo disponga presentaré la renuncia"
El Intendente de Hurlingham Juan Zabaleta reemplazará a Daniel Arroyo en el Ministerio de Desarrollo Social
A un año del escándalo por sobreprecios, Daniel Arroyo dice que el costo de los alimentos "es un problema grave"
El Ministro Arroyo pide vacunar a las mujeres que atienden los 10 mil comedores comunitarios de todo el país
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