Daniel Fernando Filmus
Ordenar por:
Kicillof, Filmus e intendentes firmaron convenios para construir cinco centros tecnológicos en Provincia
Llega el Sistema de Telemedicina a Buenos Aires: "Estamos invirtiendo 20 mil millones de pesos en programas", afirmó Kicillof
Pergamino: Anunciaron la construcción de una planta multiplataforma de vacunas en el Instituto Maiztegui
Nuevo gabinete: "Nunca los debates me han afectado, me preocupa un movimiento que no discute", dijo el presidente
Fin de las notas