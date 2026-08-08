Daniela Reich
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Ritondo volvió a cuestionar a Bullrich y afirmó que el PRO "es un partido que no existe en la Provincia"
¿De qué lado del PRO te encontrás?: los funcionarios bonaerenses que felicitaron a Bullrich por su cargo en Seguridad
Daniela Reich, nueva presidenta del PRO bonaerense: "El objetivo es retomar nuestro gobierno en la Provincia"
El PRO bonaerense anunció que la senadora Daniela Reich reemplazará a Jorge Macri en la presidencia del espacio
Larreta junto a la Mesa Política del PRO bonaerense: Apoyó posibles listas únicas en las intendencias propias
PRO bonaerense logró lista de unidad y evitó internas: Seguirá Jorge Macri en la presidencia y hay intendentes
Legislatura bonaerense: Quiénes son los diputados y senadores provinciales que dejan su banca en diciembre
Elecciones PASO 2021: Todos los precandidatos a senadores y concejales en la Primera Sección Electoral
Reich pidió a la Provincia que informe sobre el avance del plan de vacunación a las Fuerzas de Seguridad
Reich le solicitó a Kicillof que informe los datos epidemiológicos que justifican la no presencialidad de clases
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