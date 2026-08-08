Diego Eduardo Nanni
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Suma fija: 58 municipios recibirán de la Provincia una asistencia especial para poder pagar el bono anunciado por Massa
Quilmes: detuvieron a una mujer que se hacía pasar por médica en un centro asistencial de Exaltación de la Cruz
Se acerca el cierre de listas: Grupo de intendentes bonaerenses de UxP reafirman su pedido para la reelección de Kicillof
"Desde Exaltación de la Cruz vemos la reactivación productiva de la Provincia", dijo el Intendente Nanni
Alberto en Exaltación de la Cruz: "Somos el segundo país que más creció en el mundo después de 2019"
El Intendente Nanni, emocionado por el regreso del ferrocarril a Gaynor tras 30 años: "Y un día llegó el tren"
Exaltación de la Cruz: El intendente suspendió fiesta aniversario de Los Cardales ante el temor de un rebrote de Covid-19
Elecciones Generales 2021: La segunda sección elige diputados y el Frente de Todos busca revertir la diferencia
Efecto Olivos: Intendente de Exaltación de la Cruz dijo que el festejo de Carrió no tenía autorización municipal
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