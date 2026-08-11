Diego Gabriel Kravetz
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Elecciones 2023 Lanús: Juntos por el Cambio perdió la intendencia y Julián Álvarez es el nuevo intendente
Elecciones Generales 2023: La Tercera elige intendentes y senadores y busca subir a Massa al balotaje
Melconian se reunió con pymes en Lanús y criticó a Massa: “Está queriendo hacer en dos días lo que no hizo en dos años”
JxC selló la unidad: Santilli se sumó a la campaña provincial de Grindetti y se reunieron con intendentes PRO
Elecciones PASO 2023: En Lanús, Unión por la Patria es la fuerza más votada pero gana Kravetz como candidato
Kravetz: "Punteros del Movimiento Evita tiraron piedras a la comisaría y prendieron fuego la Municipalidad"
Muerte de Morena en Lanús: “En general los motochorros de la zona sabemos donde paran", dijo Kravetz
Nena de 11 años fue asaltada en Lanús, la golpearon y murió: Grindetti y Kravetz suspendieron agenda de campaña
Kravetz habló sobre la muerte del hincha de Lanús: "Bajaron con pistolas en la mano y empezaron a los tiros"
Kravetz entregó equipamiento en escuelas de Lanús: “Con Grindetti nuestra prioridad es que los chicos tengan todo para estudiar “
Kravetz lanzó su campaña electoral: “Ser intendente de Lanús para mi es un sueño y una gran responsabilidad”
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