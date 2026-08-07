Eduardo Enrique "Wado" De Pedro
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La Plata: A pesar del festejo de Unión por la Patria, Julio Garro insiste en que va ganando la elección por 747 votos
Massa inauguró obras en Moreno: "Lo peor de la sequía y el FMI ya pasó, llegó el momento de dar vuelta la página"
"Cuando se trata de bajar el Impuesto a las Ganancias en los laburantes, no quieren", dijo Massa desde Ituzaingó
En tres meses, Luis Barrionuevo pasó de apoyar la candidatura de Wado de Pedro a sumarse a la campaña de Milei
Malena Galmarini, De Pedro y Katopodis presentaron plan quinquenal de obras y expansión de servicios 2024-2028 de AySA
ChocoGesell, distinguida como "evento valioso para la Provincia": "Es un orgullo para los geselinos", dijo Barrera
Sin Alberto, Kicillof y Massa cierran la campaña bonaerense en Merlo, distrito castigado por la ola de inseguridad
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