Eduardo Marcelo Santillán
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Elecciones Generales 2023: La Sexta Sección es territorio de JxC pero en Bahía Blanca acecha el liberalismo
Suma fija: 58 municipios recibirán de la Provincia una asistencia especial para poder pagar el bono anunciado por Massa
Sorpresa en González Chaves: La candidata de Juntos Miriam Gómez sacó más votos que el intendente Marcelo Santillán
Kicillof de recorrida: inauguró el Natatorio Municipal de Gonzales Chaves y entregó escrituras en Laprida
Un Intendente K llama a eliminar escribanos de trámites provinciales: "Detrás de cada expediente hay un negocio"
El Intendente K leal a Cristina que se lleva bien con el campo y pide ayudar a Ucrania: "Perón estaría de acuerdo"
En Chaves también: El gabinete de Santillán puso la renuncia a disposición tras la derrota en las PASO
PJ Bonaerense: El peronismo de la sexta sección apoyó a Máximo Kirchner como nuevo presidente partidario
Covid-19 en Gonzales Chaves: "Pasamos de la mañana a la noche al duplicar los casos", dijo el intendente
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