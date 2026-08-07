Emiliano Balbín
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Exigen reparar la Ruta 35, afectada por el temporal de Bahía Blanca: Un puente sufrió un colapso parcial
Inició el debate por la suspensión de las PASO en la Legislatura: "No podemos tomar decisiones apresuradas", dijo Balbín
El diputado Balbín propuso suspender la VTV por un año "hasta sancionar una nueva ley en la Provincia"
El diputado Emiliano Balbín pide la reactivación del tren de pasajeros que une Bahía Blanca con Punta Alta
Diego Santilli visitó Salliqueló: "Veo tristeza en el interior profundo de la Provincia, que está sufriendo"
Fútbol: Diputados presentan proyecto para que vuelva el público visitante a las “ligas del interior bonaerense”
Proyecto bonaerense para reducir los controles de la VTV: Quienes estarían exentos y qué autos lo harían cada 24 meses
Desde Juntos impulsan la producción de biocombustibles y piden acción a Kicillof: "Que deje de sacarse fotos"
Piden declarar ciudadana ilustre a María Luisa Kugler, primera mujer electa intendenta en la provincia de Buenos Aires
Emiliano Balbín, furioso con Kicillof: "Comparó al gobierno de Vidal con una enfermedad, así es muy difícil construir"
Kicillof y funcionarios de todo el arco político repudiaron el atentado al Director de la Región Sanitaria Nº 1
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