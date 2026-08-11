Emilio Monzó
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Elecciones PASO 2021: Todos los precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires
Monzó: "Hace tiempo estamos votando gobernadores que tienen un desconocimiento total de nuestra Provincia"
Monzó denunció hechos de inseguridad durante las recorridas: Ahora le robaron las ruedas del auto en Monte Grande
Elecciones 2021: "Cristina Kirchner es la que conduce y eso los va a llevar a perder las elecciones", dijo Monzó
Legislatura: Tras dichos de Carrió sobre armado de listas, diputados bonaerenses respaldan a Ritondo y Monzó
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