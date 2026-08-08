Esteban Andrés Reino
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Elecciones Generales 2023: En la Quinta, JxC busca consolidar su hegemonía pero Pulti quiere volver a ser el más votado
Protesta en Balcarce: El Sindicato le descontó una "contribución" a municipales que no están afiliados al gremio
Por más de 580 millones: Provincia oficializó el convenio para la puesta en valor del Autódromo Fangio de Balcarce
Se venció el plazo y deben desalojar el predio donde funciona la Terminal de micros de Balcarce: El Intendente pidió prórroga
Cierre de terminal de micros de Balcarce: “Tenemos que buscar una alternativa rápida, va a ser un trastorno para el usuario”, dijo Reino
Más de 20 intendentes firman convenios con Kicillof para garantizar derechos de la infancias y adolescencias
Kicillof firma convenios con intendentes para adquirir bienes para salud y seguridad: Los del FdT, los más beneficiados
Escuela de Balcarce lanzó “bono contribución” para calefaccionar las aulas: Por el frio dan clases a distancia
Kicillof en Balcarce: Anunció construcción de 40 viviendas y la puesta en valor del autódromo Juan Manuel Fangio
Concejal de Balcarce le pide a Berni un Juzgado de Garantías para su distrito: "Necesitamos acelerar los tiempos"
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