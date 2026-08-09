Facundo Diz
Ordenar por:
Revuelo en el Concejo Deliberante de Navarro: Un concejal abandonó Unión por la Patria y formó su bloque unipersonal
Otro golazo de Facundo Diz: El exfutbolista consiguió el 39% de los votos y retuvo la intendencia en Navarro
Elecciones Generales 2023: En la Primera Sección, donde Milei no hace pie, UxP busca repetir lo logrado en las PASO
Unos 16 intendentes del conurbano bonaerense exigen “unidad” en medio de las internas de Unión por la Patria
Quiénes son los intendentes bonaerenses que se reunieron anoche con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos
El Intendente futbolista que festejó doble: Facundo Diz celebró con la "Scaloneta" y por la vuelta del tren a Navarro
El ex River, Diego Barrado, renunció como funcionario de Navarro y el Intendente Diz le dedicó un mensaje
Elecciones Generales 2021: En la Primera Sección, el FdT sufre la solidez de Juntos y el avance de la Izquierda
PAMI amplió su red de vacunación antigripal en Luján, Mercedes, General Rodríguez, General Las Heras, Marcos Paz y Navarro
Página 1 de 2