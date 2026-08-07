Federico Achával
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"Gracias Axel por levantar la bandera ante una Nación que abandonó a los bonaerenses", dijo Federico Achával desde Pilar
"La educación para evitar desigualdades": Achával presentó el nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar
Día de la Industria: “Es importante seguir generando políticas públicas para fortalecer el sector”, dijo Achával
Achával tras la Multisectorial de Kicillof: "Entre todos vamos a defender los derechos de nuestro pueblo”
El temporal hizo estragos en Pilar: Volaron ataúdes de una casa velatoria y dos familias tienen sus hogares destruidos
Tres visitas guiadas gratuitas: A los bosques de Mar Chiquita, a la Virgen en Pilar y a la Isla Maciel en Avellaneda
Achával fue reelecto en Pilar con más del 57% de los votos: "Esto nos llena de fuerza y esperanza para lo que se viene"
En Pilar hay Federico Achával para rato: El intendente fue reelecto con más del 57 por ciento de los votos
Elecciones Generales 2023: En la Primera Sección, donde Milei no hace pie, UxP busca repetir lo logrado en las PASO
Suma fija: 58 municipios recibirán de la Provincia una asistencia especial para poder pagar el bono anunciado por Massa
Massa inauguró dos obras ferroviarias con nombres emblemáticos y fulminó a Bullrich y Milei desde el conurbano
Tijeretazo en Pilar: Sergio Massa sacó la mitad de los votos que obtuvo el intendente Federico Achaval
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