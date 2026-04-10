Felicitas Beccar Varela
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Legislatura bonaerense: Quiénes son los diputados y senadores provinciales que dejan su banca en diciembre
Elecciones PASO 2021: Todos los precandidatos a senadores y concejales en la Cuarta Sección Electoral
Papelón de la Senadora bonaerense Beccar Varela: Criticó a Kicillof por el cierre de escuelas con una noticia de 2018
Felicitas Beccar Varela: "¿Van hablar del aumento de la nafta o nos van a seguir mintiendo con falsos secuestros?"
Para una senadora bonaerense del PRO, el Gobierno liberará presos para formar "patrullas que amenacen jueces"
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