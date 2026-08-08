Florencia Retamoso
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Kreplak lanzó un spot apoyando a CFK y el Pro marplatense lo acusó de usar a trabajadores de la salud para la campaña
Larreta junto a la Mesa Política del PRO bonaerense: Apoyó posibles listas únicas en las intendencias propias
Arde la interna de Juntos en Quilmes: Exigen explicaciones a concejales que acompañaron "en silencio" proyecto del FdT
Quiénes son los diputados bonaerenses que se reunieron con Mauricio Macri y pidieron "segundo tiempo"
Garro desafió a la Provincia y decretó la eliminación de la obligatoriedad del uso de barbijos en La Plata
Dirigentes de Juntos cuestionaron el cierre de las exportaciones: “Una vez más se castiga a quienes producen”, dijo Javier Martínez
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