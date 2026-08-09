Francisco Ratto
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Suma fija: Los intendentes de Juntos por el Cambio dijeron que es “imposible” pagarlo y piden fondos extraordinarios
JxC selló la unidad: Santilli se sumó a la campaña provincial de Grindetti y se reunieron con intendentes PRO
Intendentes bonaerenses del PRO: El gobierno de Kicillof "discrimina municipios gobernados por Juntos"
San Antonio de Areco: El Intendente Francisco Ratto esperó al censista con bombones y “algo calentito”
Se presentó la oferta turística de San Antonio de Areco para Semana Santa en la ciudad de Buenos Aires
Intendentes Pro: Apoyan el acuerdo con el FMI, pero exigen a Kicillof no ser "la variable de ajuste"
Elecciones Generales 2021: La segunda sección elige diputados y el Frente de Todos busca revertir la diferencia
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