Gabriela Gisel Besana
Ordenar por:
¿Vuelve a cruzar la General Paz?: Con miras al 2023, María Eugenia Vidal desembarcó con su tropa en Berazategui
Elecciones 2021: Quiénes son los 15 diputados nacionales de Juntos electos por la Provincia de Buenos Aires
Legislatura bonaerense: Quiénes son los diputados y senadores provinciales que dejan su banca en diciembre
Elecciones PASO 2021: Todos los precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires
Diputados bonaerenses: Se constituyeron ocho comisiones, entre ellas Presupuesto y Legislación general
Fin de las notas