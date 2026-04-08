Gervasio Bozzano
Ordenar por:
Domínguez mete cambios en Agricultura: Un dirigente de General Rodríguez será viceministro e ingresa el exsenador Bozzano
Legislatura bonaerense: Quiénes son los diputados y senadores provinciales que dejan su banca en diciembre
Bozzano: "Los que eliminaron el Ministerio de Salud nos quieren explicar cómo afrontar una pandemia"
Senado bonaerense: Sancionan ley que expropia inmuebles para cárceles y alcaidías con críticas de la oposición
Senadores provinciales presentan proyecto para que los clubes brinden capacitaciones contra la violencia
Fin de las notas