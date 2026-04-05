Ginés González García
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Director de Covax dijo que Argentina le pidió que no enviara vacunas de Pfizer pero en una carta aclaró luego lo ocurrido
El ex Ministro de Salud bonaerense Alejandro Collia mejora tras permanecer internado un mes y medio por coronavirus
Habló el ahijado de Ginés que se vacunó con su familia en San Nicolás: Dijo que el exministro "se mandó un cagadón grande"
Consultoras aseguran que "se dinamitó la confianza en el plan de vacunación" y que "no alcanza la renuncia de Ginés"
Vacunatorio "Vip" en Salud: Taiana y Valdés justificaron su inoculación en que son de "riesgo" y "personal estratégico"
Vacunatorio "VIP" en Salud: En la lista están el sobrino de González García y su Jefe de Gabinete Lisandro Bonelli y el senador Taiana
Renunció Ginés González García tras el escándalo por las vacunaciones: "Asumo toda la responsabilidad por la equivocación"
Escándalo Vacunatorio Vip en el ministerio de Salud: El presidente pidió la renuncia a Ginés González García
Vacunatorio en el Ministerio de Salud: Verbitsky y funcionarios se aplicaron dosis en la sede de la cartera
Coronavirus: Llegaron las 580 mil vacunas desarrolladas por Oxford-AstraZeneca provenientes de la India
Ministro Ginés González García anunció que detectaron dos nuevas variantes del coronavirus en la Argentina
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