Gonzalo Martín Peluso
Ordenar por:
Elecciones Generales 2023: La Tercera elige intendentes y senadores y busca subir a Massa al balotaje
Suma fija: Los municipios plantean problemas financieros para pagarlo, el privado no quiere y el sindicalismo se queja
Quién ocupará el sillón: Los intendentes bonaerenses que ya dijeron que no van por la reelección este 2023
Qué intendentes bonaerenses participarán del homenaje "sin grieta" al Papa Francisco en la catedral de La Plata
Kicillof firma convenios con intendentes para adquirir bienes para salud y seguridad: Los del FdT, los más beneficiados
Kicillof presentó 119 proyectos del Fondo de Infraestructura Municipal: Obras de arquitectura, agua y cloacas, energía y vialidad
Resultados Elecciones 2021 en Magdalena: Juntos le ganó a Todos, con menos porcentaje en ambas listas
Página 1 de 2